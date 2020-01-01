







تمكن نادي برشلونة الإسباني من الفوز على نظيره نادي فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهم أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز على ملعب لا سيراميكا.





كما استطاع نادي ريال مدريد من الفوز على نظيره نادي أتلتيك بيلباو بهدف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهم أمس ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ويتصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم نادي برشلونة جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز برصيد 22 هدف.





ويستعرض لكم موقع "الفجر الرياضي" جدول ترتيب هدافي بطولة الدوري الإسباني الممتاز كالآتي:





1- ليونيل ميسي (برشلونة) - 22 هدفًا.





2- كريم بنزيما (ريال مدريد) - 17 هدفًا.





3- جيرارد مورينو (فياريال) - 16 هدفًا.





4- لويس سواريز (برشلونة) - 13 هدفًا.





5- إياجو أسباس (سيلتا فيجو) - 13 هدفًا.





6- لوكاس أوكامبوس (إشبيلية) - 12 هدفًا.





7- راؤول جارسيا (أتلتيك بلباو) - 13 هدفًا.





8- أنتي بوديمير (ريال مايوركا) - 12 هدفًا.





9- أوكامبوس (خيتافي) - 12 هدفًا.





10- روجي مارتي (ليفانتي) - 11 هدفًا.



