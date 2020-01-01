"بياعة" لتامر عاشور من كلمات تركي أل الشيخ تحقق مشاهدات قياسية (فيديو)

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:27 ص
بوابة الفجر

طرح المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أحدث أغاني المطرب تامر عاشور "بياعة" عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب.

وحققت الأغنية مشاهدات قياسية بمجرد طرحها بيوتيوب في 3 يوليو الجاري حيث اقتربت من مليون ونصف المليون مشاهدة.

وكشف تامر عاشور، عن أول بوستر دعائي لألبومه الجديد المقرر طرحه قريبًا، دون أن يكشف تفاصيل عن موعد طرح الألبوم للجمهور، وفي هذا الألبوم، يتعاون الشاعر أحمد المالكي فى إحدى أغانيه مع المطرب تامر عاشور، وهي من ألحان محمدي وتوزيع أحمد أمين، وتنتمي إلى طبيعة الأغانى الدرامية، ويقدمها المالكي بشكل مختلف وتحمل العديد من المفاجئات.

وكان تامر عاشور أطل على جمهوره فى حفل لايف فى شهر مارس الماضى، لكسر ملل الحظر المنزلى وتشجيع متابعيه على البقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من أزمة تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وقدم الفنان تامر عاشور باقة من أجمل أغانيه، حيث ظهر بصحبة فرقته الموسيقية على المسرح، وحقق أكثر من 106 آلاف مشاهدة فى الساعة الأولى.

ويشار إلى أن تامر عاشور طرح ألبومه الأخير "أيام" يوم 21 مارس 2019، ويضم 12 أغنية، هى: "أيام"، "حبيبى أنت حبيبى"، "مشوفناش خير"، "من غير ما أحكيلك"، "قولوله سماح"، "ده حكاية"، "متختلفيش"، "فى بالى"، "بقالى زمان"، "سلام"، "مره"، و"خلصانة".

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