بالأسماء.. صفقات الزمالك الخمس المرتقبة





تخطط إدارة الزمالك لتدعيم صفوف الفريق الكروي الأول بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الكروي الجديد.









أسماء صفقات الزمالك الجديدة









تحدثت مصادر صحفية اليوم الأحد عن صفقات الزمالك التي أعلن مجلس إدارته عن حسمها بشكل رسمي والاتفاق معهم وأنديتهم على كل التفاصيل، في الوقت الذي لم يتم حسم صفقتين بشكل نهائي بعد.









وأوضحت المصادر الصحفية أن الزمالك حسم 3 صفقات رسمية حتى الآن وباتت منتهية سواء معهم أو أنديتهم، مشيرًا إلى أن هناك صفقتين ما زال الزمالك في مرحلة المفاوضات مع نادييهما.









وأكدت المصادر أن الزمالك حسم التعاقد مع كل من التونسي حمزة المثلوثي، وأري بابل، إلى جانب رجب بكار، بشكل نهائي، مشيرًا إلى أن الزمالك في مرحلة المفاوضات مع بيراميدز حاليًا لحسم صفقتي دونجا، وعبدالله بكري، ولم يتم الاتفاق نهائيًا حتى الآن مع بيراميدز على المقابل المادي.





وتابعت المصادر أن مسئولي الزمالك حصلوا على موافقة بيراميدز رسميًا على ضم رجب بكار وتم الاتفاق على الجوانب المالية بينهما.







