تطورات جديدة حول انتقال لاوتارو لبرشلونة









أشارت تقارير صحفية، عن أخر تطورات انتقال النجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، إلى برشلونة، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.









وكانت هناك العديد من التقارير التي زعمت خلال الفترة الماضية، عن اقتراب انضمام لاوتارو مارتينيز مهاجم إنتر ميلان إلى برشلونة، ولكن الصفقة توقفت بسبب المطالب المادية للفريق الإيطالي.









وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن إنتر ميلان لم يعد يهتم بضم جونيور فيربو من برشلونة، ضمن صفقة انتقال لاوتارو.









وتابعت الصحيفة، أن نابولي هو من يتصدر حاليًا سباق التعاقد مع جونيور فيربو من برشلونة، خلال الفترة المقبلة.



