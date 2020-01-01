بالمواعيد.. مباريات برشلونة المتبقية في الدوري الإسباني بعد الفوز على فياريال

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:43 ص
برشلونة
برشلونة
علي ماهر حلمي


حقق نادى برشلونة فوزا كبيرا خارج ارضه على حساب نظيره نادى فياريال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدورى الإسباني الممتاز بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب لاسيراميكا الدولي.


ويتبقي لنادى برشلونة أربع مواجهات على نهاية بطولة الدوري الإسباني الممتاز لهذا الموسم حيث يحتل الفريق الكتالوني المركز الثاني بجدول ترتيب البطولة الأسبانية بفارق أربعة نقاط عن المتصدر ريال مدريد.


ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي الأربع مباريات المتبقية لنادي برشلونة ببطولة الدوري الإسباني الممتاز لهذا الموسم:


الأربعاء 7/8.. برشلونة أمام  إسبانيول.

 
الأحد 7/12.. بلد الوليد أمام برشلونة.

الأربعاء 7/15.. برشلونة أمام أوساسونا.

الأحد 7/19.. ديبورتيفو ألافيس  أمام برشلونة.

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