كهربا يؤازر زميله السابق في الزمالك بعد إصابته بكورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 04:39 ص
كهربا
كهربا
أمل الحلفاوي


أصيب مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، منذ بضعة أيام.


وحرص محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الشد من أزر مصطفى فتحي، ودعمه لتخطي تلك المرحلة.


وكانت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها مصطفي فتحي، أكدت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم.


وقررت إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عزل مصطفى فتحي  في المنزل، لحين تعافيه من الإصابة.

ونشر كهربا صورة لزميله السابق في الزمالك، في ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" وكتب عليها، "ألف سلامة يا حبيبي وإن شاء الله تكون بخير".

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