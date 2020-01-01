كهربا يؤازر زميله السابق في الزمالك بعد إصابته بكورونا









أصيب مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، منذ بضعة أيام.









وحرص محمود عبد المنعم "كهربا"، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الشد من أزر مصطفى فتحي، ودعمه لتخطي تلك المرحلة.









وكانت نتيجة المسحة الطبية التي خضع لها مصطفي فتحي، أكدت إيجابية إصابته بفيروس كورونا المستجد الذي ضرب العالم.









وقررت إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور عزل مصطفى فتحي في المنزل، لحين تعافيه من الإصابة.



