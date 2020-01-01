آخر تطورات مفاوضات الأهلي لضم رمضان صبحي





ذكرت تقارير صحفية أن الأهلي يرفض الاستسلام في صفقة التعاقد مع رمضان صبحي من هيدرسفيلد الإنجليزي عقب نهاية فترة إعارته في نهاية الموسم الحالي.









وتستعد إدارة الأهلي لتجهيز عرض جديد من أجل التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي من صفوف هدرسفيلد في الصيف الحالي بعد رفض العرض الأول مؤخرًا والذي تبلغ قيمته 2.5 مليون دولار.









ويطمح مسئولو الأهلي في التوصل إلى الاتفاق مع مسئولي هيدرسفيلد بشأن التعاقد مع رمضان صبحي في الفترة المقبلة على الرغم من تمسك الفريق الإنجليزي ببيع النجم الدولي المصري مقابل 8 ملايين يورو.









ويقود مفاوضات الأهلي مع هدرسفيلد الإنجليزي بشأن إتمام صفقة رمضان صبحي مؤخرًا كلا من نادر شوقي وكيل أعمال صبحي وخالد مرتجي عضو مجلس الشياطين الحمر بالإضافة إلى أمير توفيق مدير التعاقدات في الأهلي.







