جدول ترتيب هدافي الدوري الإيطالي عقب انتهاء الجولة الثلاثين

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:43 ص
الدوري الإيطالي
الدوري الإيطالي
أحمد عصام



انتهت منذ قليل الجولة الثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي، حيث فاز فريق نابولي على فريق روما بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد على ملعب السان باولو. 


وكان قد تعرض فريق إنتر ميلان لهزيمة مفاجأة مساء الأمس على يد فريق بولونيا بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، وحقق اتالانتا فوزا صعبا على كالياري بنتيجة هدف نظيف.  



ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإيطالي :-

1- تشيرو إيموبيلي 29 هدف.
2- كريستيانو رونالدو 25 هدف.
3- روميلو لوكاكو 20 هدف.
4- جواو بيدرو 17 هدف.
5- لويس مورييل 16 هدف.
6- جوسيب إيليشيش 15 هدف.
7-فرانشيسكو كابوتو 15 هدف
8-إدين دجيكو 14 هدف.
9-دوفان زاباتا 14 هدف.
10-اندريه بيلوتي 13 هدف. 

ويحتل فريق يوفنتوس صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 75 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن فريق لاتسيو صاحب المركز الثاني.

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