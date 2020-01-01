المثلوثي يغيب عن مران الصفاقسي بأوامر من الزمالك









اقترب مسئولوا نادي الزمالك من إعلان حسم صفقة حمزة المثلوثي قائد فريق الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.









المثلوثي يغيب عن تمرين الصفاقسي





تحدثت تقارير صحفية تونسية مساء اليوم الأحد عن غياب حمزة المثلوثي قائد فريق الصفاقسي عن مران النادي التونسي خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ انطلاق معسكر المنتخب التونسي.





وذكر موقع فوت 24 التونسي، أن مسئولي الزمالك قد طلبوا من حمزة المثلوثي عدم التواجد في مران الصفاقسي خلال الأيام المقبلة وعدم استكمال الموسم مع الفريق التونسي.





وكان المثلوثي قد توصل لاتفاق نهائي على الانتقال للزمالك في صفقة انتقال حر حيث ينتهي عقده الحالي مع الصفاقسي بنهاية الموسم الحالي.



