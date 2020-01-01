المثلوثي يغيب عن مران الصفاقسي بأوامر من الزمالك

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:39 ص
حمزة المثلوثي
حمزة المثلوثي
علي خلاف


اقترب مسئولوا نادي الزمالك من إعلان حسم صفقة حمزة المثلوثي قائد فريق الصفاقسي التونسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة مطلع الموسم الجديد.


المثلوثي يغيب عن تمرين الصفاقسي

تحدثت تقارير صحفية تونسية مساء اليوم الأحد عن غياب حمزة المثلوثي قائد فريق الصفاقسي عن مران النادي التونسي خلال الفترة الماضية وتحديدا منذ انطلاق معسكر المنتخب التونسي.

وذكر موقع فوت 24 التونسي، أن مسئولي الزمالك قد طلبوا من حمزة المثلوثي عدم التواجد في مران الصفاقسي خلال الأيام المقبلة وعدم استكمال الموسم مع الفريق التونسي.

وكان المثلوثي قد توصل لاتفاق نهائي على الانتقال للزمالك في صفقة انتقال حر حيث ينتهي عقده الحالي مع الصفاقسي بنهاية الموسم الحالي.

وينتظر المثلوثي قائد الصفاقسي التونسي فتح المجال الجوي بين مصر وتونس من أجل الوصول إلى القاهرة والخضوع للفحص الطبي والتوقيع لازمالك لمدة 3 مواسم بدءا من الموسم الكروي الجديد في مصر.

أخبار تهمك

كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

منذ حوالي 5 ساعات

كلمات مبكية من "الفخراني" عن رجاء الجداوي.. ووصية مؤثرة لزوجته

منذ ساعة و 8 دقيقة

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ ساعتين و 38 دقيقة

آخر رسالة للراحلة رجاء الجداوي للمستشار تركي آل الشيخ والمنتج حمادة إسماعيل (فيديو)

منذ ساعة و 12 دقيقة

"الموت الأسود".. الصين تعلن عن طاعون يقضي على ثلثي المصابين

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ يوم

ريال مدريد يفقد نجومه قبل مواجهة ألافيس

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:57 ص

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

11:31 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

09:13 م

آخر رسالة للراحلة رجاء الجداوي للمستشار تركي آل الشيخ والمنتج حمادة إسماعيل (فيديو)

03:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»