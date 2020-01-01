الجمهور يشيد بأداء محمود إمام في مسلسل " بيوتي كلينك"

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:53 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر الفنان الشاب محمود إمام فيديو جديد له، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" ، يتضمن مشهدًا له في المسلسل السعودي "بيوتي كلينك" الذي شارك فيه.

حاز الفيديو على الكثير من الإعجابات، وعلق الجمهور قائلاً: "عاش يا نجم والله جامد جدا وثقه عاليه جدا"  وكتب معجب آخر: "يا عسل.. لا عجبتني في الكوميدي بجد حلو اوي" ، وقال آخر:"جميل يا فنان الله يكرمك من فضله".

وتصدر الفنان محمود إمام قائمة أفضل ممثل صاعد، فس إستفتاء الفجر الفني، حيث حصل على أعلى نسبة تصويت .

وخاض الفنان محمود إمام  السباق الرمضاني الماضي بمشاركته مع الزعيم عادل إمام في مسلسل "فلانتينو"، ومع الفنان يوسف الشريف بتجسيد شخصية أحد قوات أمن شركة إنيرجي كو في مسلسل "النهاية".



أخبار تهمك

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ يوم

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ ساعتين و 37 دقيقة

الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 7 ساعات

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 7 ساعات

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ حوالي 15 ساعة

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 12 ساعة

"الموت الأسود".. الصين تعلن عن طاعون يقضي على ثلثي المصابين

منذ حوالي 3 ساعات

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 15 ساعة

آخر رسالة للراحلة رجاء الجداوي للمستشار تركي آل الشيخ والمنتج حمادة إسماعيل (فيديو)

منذ ساعة و 11 دقيقة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 19 ساعة

كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

منذ حوالي 5 ساعات

ريال مدريد يفقد نجومه قبل مواجهة ألافيس

منذ حوالي 3 ساعات

كلمات مبكية من "الفخراني" عن رجاء الجداوي.. ووصية مؤثرة لزوجته

منذ ساعة و 7 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:57 ص

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

11:31 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

09:13 م

آخر رسالة للراحلة رجاء الجداوي للمستشار تركي آل الشيخ والمنتج حمادة إسماعيل (فيديو)

03:22 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»