آخر رسالة للراحلة رجاء الجداوي للمستشار تركي آل الشيخ والمنتج حمادة إسماعيل (فيديو)

رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني،









يذكر أن المستشار تركي آل شيخ، نعى الفنانة القديرة رجاء الجداوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".



حيث كتب قائلاً: "‏رحم الله الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، رحل جسدك لكن ستبقي في القلب، لا أنسى كلماتك الرقيقة في كل لقاء يجمعنا الى جنة الخلد آمين".



يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت صباح أمس جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية.

ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي.



وأضافت: "ميرسي على أسلوب المستشار تركي ال الشيخ أنا عاوزة اشكره شخصيًا وهكلمه شخصيًا اشكره واشكرك انت وإن شاء الله أشوفك في مصر قريب".يذكر أن المستشار تركي آل شيخ، نعى الفنانة القديرة رجاء الجداوي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".حيث كتب قائلاً: "‏رحم الله الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي، رحل جسدك لكن ستبقي في القلب، لا أنسى كلماتك الرقيقة في كل لقاء يجمعنا الى جنة الخلد آمين".يذكر أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت صباح أمس جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية.

وجهت الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، رسالة شكر لكل من المستشار تركي آل الشيخوالمنتج حمادة إسماعيل، وذلك لحسن ضيافتهما لها في المملكة العربية السعودية وتكريم المستشار لها.وقالت رجاء الجداوي، في الرسالة التي كانت ضمن آخر تكريم وظهور لها علي المسرح في حفل چوي في الرياض أكتوبر ٢٠١٩: "حمادة أنا اتشرفت إني شفتك متشكرة جداً جداً على كل حاجة ميرسي على حسن الضيافة ميرسي على كل حاجة".