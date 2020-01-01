"وداعا يا ست الهوانم".. مها أحمد تنعي وفاة رجاء الجداوي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 03:16 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نعت الفنانة مها أحمد وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

حيث كتبت قائلة: "وداعا ياست الهوانم ان لله وانا اليه راجعون".

توفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي صباح أمس جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا فى العزل الصحى بالإسماعيلية.

ورحلت الجداوي عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي


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