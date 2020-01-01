ميرنا وليد عن رجاء الجداوي: "كانت قوية وفي نفس الوقت حنينة"

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:59 ص
بوابة الفجر
روان هيثم
نعت الفنانة ميرنا وليد وفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتبت قائلة: "يارب ارحمنا برحمتك الواسعة عدد الناس اللي بنحبهم وبيسيبونا ويبعدوا عن دنيانا بقوا كتير قوي مش لاحقين نستوعب رحيل مدام رجاء الجداوي النهارده كان موجع قوي وكلمة حق للناس اللي متعرفهاش عن قرب هي فعلا ست فريدة من نوعها".

وأضافت: "كانت قوية وفي نفس الوقت حنينة قوي وحكيمة في قراراتها ونصايحها اللي مبتبخلش فيها على أي حد عشان كده كلنا النهاردة حسينا اننا فقدنا حد قريب مننا قوي مش بس زميلة قديرة".

وتابعت: "ربنا يرحمها ويعوضها في جنته عن كل لحظه آلم عاشتها في مرضها''.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي توفيت صباح أمس الأحد عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي


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