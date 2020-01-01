موعد مباراة مانشستر سيتي المقبلة بعد الهزيمة أمام ساوثهامبتون

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:36 ص
مانشستر سيتي
مانشستر سيتي
عبد القادر عرابي



سقط فريق مانشستر سيتي في فخ الهزيمة أمام مضيفه ساوثهامبتون بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم بملعب سانت ماري، لحساب الجولة 33 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


جاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 16 من عمر المباراة، بقدم اللاعب تشي آدامز في الدقيقة 16 بتسديدة ساقطة بعيدة، مستغلاً تقدم الحارس البرازيلي إيديرسون.

بهذه الهزيمة، بقي مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 66 نقطة، بينما تقدم ساوثهامبتون للمركز الثالث عشر برصيد 43  نقطة.

وسيكون مانشستر سيتي في مواجهة نيوكاسل يونايتد على أرضية ملعب الإتحاد، في الجولة 34 من الدوري، وذلك يوم الأربعاء المقبل 8 يوليو.


وسوف تذاع المباراة، في تمام السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة مساءاً بتوقيت أبو ظبي، الخامسة عصراً بتوقيت جرينتش.

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