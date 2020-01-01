الطبيب المعالج لرجاء الجداوي: الراحلة تنبأت بوفاتها في مسقط رأسها بالإسماعيلية (فيديو)





قال الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي، الدكتور محمد خالد، إن الراحلة تنبأت بوفاتها في مسقط رأسها بمدينة الإسماعيلية.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "القاهرة الآن" على قناة "العربية الحدث" أن الراحلة طلبت منه الاستماع لمداخلة هاتفية لها مع أحد المسئولين خلال تواجدها في العزل الصحي، وقالت له: "اسمع الحوار ده مهم جدًا علشان تتعلم حاجة".





وأضاف: "قالت لي بعد انتهاء الحوار (وما تدري نفس بأي أرض تموت).. أنا من الإسماعيلية ولم تعبت روحت الإسماعيلية بلدي وتقريبًا قضاء ربنيا هيكون في الإسماعيلية".





وكشف الدكتور عن تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الراحلة، قائلًا: "الجميع بمستشفى العزل أحبوا الفنانة وارتبطوا بها طوال الفترة التي قضتها في للعلاج".





وأضاف أن المصحف كان ملازمًا للراحلة طوال فترة علاجها بالمستشفى، لافتًا إلى أنه "سألتها قبل رحيلها مَن الأقربون إليها، فقالت ابنتي وحفيدتي، ولميس الحديدي وعمرو أديب، وميرفت أمين ودلال عبد العزيز".





وأوضح أن الفنانة الراحلة كانت إنسانة مبتمسة وصابرة وراضية بقضاء الله عز وجل، ودائمًا تفتح كتاب القرآن الكريم.





يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي توفيت صباح أمس الأحد عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي.



