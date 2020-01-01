راموس يواصل تحطيم الأرقام القياسية مع ريال مدريد

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:31 ص
راموس
راموس
محمد الدمتناوي


حقق سيرجيو راموس، مدافع فريق ريال مدريد، رقم قياسي خلال مباراة أتلتيك بلباو، والتي انتهت بفوز ريال مدريد بهدف نظيف.

وقاد راموس ريال مدريد للفوز على بلباو بهدف نظيف، بعد الهدف الذي سجله من ركلة جزاء في الدقيقة 73.

وبحسب شبكة "سكواكا" للإحصاءات، فإن راموس أصبح أول مدافع يُسجل 10 أهداف في موسم واحد في الليجا منذ فيرناندو هييرو في موسم 1993-1994.

وأضافت الشبكة، أن راموس سجل 5 أهداف منذ استئناف النشاط أكثر من أي لاعب آخر في الليجا، وعلى رأسهم ليونيل ميسي مهاجم وقائد فريق برشلونة.

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