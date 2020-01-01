أبرز النصائح الإلكترونية التي يقدمها مشروع مودة.. تعرف عليها

يعتبر مشروع مودة، من أهم المبادرات الموجودة حاليا، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي، بالتعاون مع مؤسسات أخرى في الدولة، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية لتأهيل الشباب الجامعي لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، من خلال إطلاق مبادرات حرصا منها على شباب أكثر وعيا ونجاحا وقدرة على تخطي الأزمات،





وكما يعتبر الهدف من مشروع مودة هو تشكيل أفكار الشباب ووعيهم حول مؤسسة الزواج، وبالتالي الحد من معدلات الطلاق والحفاظ على نسيج المجتمع الأسري وكيان الأسرة المصرية، وأطلقت وزارة التضامن منصة إلكترونية لكي يعرف الشباب تفاصيل المشروع وأهدافه وكيفية الحصول على المواد التدريبية الخاصة به.





وبإشراف ورعاية وزيرة التضامن الإجتماعي الدكتورة نيفين القباج انطلقت المرحلة الأولى هذا الأسبوع من التدريب التفاعلي لمشروع " مودة" وذلك لكل من المتزوجين والشباب والفتيات في مرحلة الخطوبة من خلال الإنترنت وذلك عن طريق عرض المحتوى التدريبي الخاص بمشروع مودة.





ومن جانبها صرحت مدير مشروع مودة راندا فارس أن هذه هي أول مرة يحضر التدريبات فيها لمشروع " مودة" المتزوجون ومن هم في مرحلة الخطوبة حيث اقتصرت التدريبات قبل ذلك على شباب وفتيات الجامعات ومراكز الشباب.





وأوضحت " فارس " أن هدف المرحلة الأولى من التدريبات التفاعلية 400 متدربة على مستوى جميع محافظات الجمهورية حيث يتم إلقاء 20 محاضرة تفاعلية من خلال تطبيق زووم يتم من خلالها عرض المحتوى التدريبي لمشروع " مودة " ومن المقرر الإستمراريى في إلقاء المحاضرات طوال شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر.





وأشارت مدير مشروع " مودة" إلى أن التدريب التفاعلي ينقسم إلى جلستين حيث تتناول الجلسة الأولى البُعد الإجتماعي والنفسي والشرعي للحياة الزوجية وتكون الجلسة بحضور الدكتور محمد فوزي والي أستاذ تكنولوجيا التعليم المساعد بكلية التربية جامعة دمنهور.





وأضافت " فارس " أن الجلسة الثانية تتناول الجوانب الصحية في الحياة الأسرية بحضور الأستاذ الدكتور عمرو حسن أستاذ مساعد النساء والتوليد بكلية الطب جامعة القاهرة.





وقالت مديرة مشروع " مودة" أنه على الراغبين في تلقي التدريب التفاعلي أن يقوموا بالتسجيل من خلال هذا اللينك: اضغط هنا





وترصد بوابة " الفجر " أبرز النصائح الإلكترونية التي يقدمها مشروع " مودة " في النقاط التالية:





- نصائح إلكترونية بالمنافع الصحية لتنظيم الأسرة والمباعدة بين الولادات:

1- يجب المحافظة على حياة الأم ومولودها.

2- يجب تقليل حالات الإجهاض والحمل غير المرغوب فيه.

3- العمل على تعزيز صحة الأم والمولود.

4- يجب تحسين صحة الأطفال وتغذيتهم ونموهم.

5- إعطاء الأم الوقت الكافي حتى تتعافى بدنيًا وعاطفيًا قبل أن تحمل من جديد مما يتطلب ذلك منها متطلبات حمل آخر وما يليه من ولادة وإرضاع من الثدي وقيامها برعاية المولود الجديد.





- نصائح إلكترونية بدور الرجل في تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية:





يساهم الرجل بدور مهم في تنظيم الأسرة ودعم الصحة الإنجابية للسيدة ويجب عليه الآتي:

1- أن يتبنى مفهوم الأسرة الصغيرة.

2- أن يُشارك في مسؤولية إتخاذ قرار الحمل والإنجاب مع زوجته.

3- أن يشجع زوجته على إتخاذ قرار تنظيم الأسرة.

4- أن يستخدم الواقي الذكري كوسيلة لتنظيم الأسرة.

5- أن يهتم بمتابعة صحة الأم والأسرة.

6- أن يغير إتجاهاته تجاه تنظيم الأسرة وتغيير السلوك الإنجابي.

7- أن يكون لديه وعي كافي بأهمية المشكلة السكانية وتأثيرها على الحالة الإقتصادية للأسرة والمجتمع.





- نصائح إلكترونية بالسلبيات التي يجب الإبتعاد عنها أثناء التواصل بين الزوجين ومن أهمها الآتي:

1- رد الفعل الغاضب أو السخرية أو التهكم من حديث الطرف الآخر.

2- الإستعجال في تقديم النصائح وطرح الحلول.