إصابة وتعافي 15 لاعب في الدوري المصري بفيروس كورونا

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:29 ص
المسحات الطبية
المسحات الطبية
ريهام عبدالمحسن

كشف وليد العطار المدير التنفيذي في الاتحاد المصري لكرة القدم أن جميع الأندية خضعوا للمسحات الطبية الخاصة بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد وأنه هناك 80% من الأندية قامت بإجراء 3 مسحات وأنه هناك أندية قامت بإجراء مسحة واحدة فقط.


وقال العطار في تصريحات لبرنامج ملعب 9090 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق:"منذ بداية الأسبوع الماضي، تم إجراء تحليل الأجسام المضادة للاعبين والإداريين في الأندية لاكتشاف أصابة اللاعبين بفيروس كورونا وهل تعافوا منه دون أن يشعروا به أم لا".


واختتم العطار تصريحاته قائلاً:"هناك 15 لاعبا في الأندية أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه دون أن يعرفوا، تم إنشاء إدارة طبية في اتحاد الكرة برئاسة مصطفى ترك لتنشئ ملفا طبيا لكل نادي كما تم تخصيص مراقب طبي يراجع الاشتراطات الطبية في كل مباراة".


أخبار تهمك

الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 6 ساعات

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

منذ حوالي 5 ساعات

"الموت الأسود".. الصين تعلن عن طاعون يقضي على ثلثي المصابين

منذ أقل من ساعتين

كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يحاول إقناع نجم الفريق بالانتقال للمقاصة

منذ حوالي 4 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 11 ساعة

ريال مدريد يفقد نجومه قبل مواجهة ألافيس

منذ أقل من ساعتين

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة قيادات عسكرية تركية في غارات قاعدة الوطية.. وعودتهم لأنقرة

منذ ساعتين و 20 دقيقة

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

هجوم عنيف من رئيس برشلونة على التحكيم بعد الفوز ضد فياريال

منذ ساعتين و 14 دقيقة

عاجل.. الموت يفجع محمد صلاح

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ يوم

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

منذ ساعة و 6 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:57 ص

عاجل.. الطبيب المعالج للفنانة رجاء الجداوي يكشف آخر ما قالته له قبل وفاتها (فيديو)

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

11:31 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

09:13 م

ريال مدريد يفقد نجومه قبل مواجهة ألافيس

01:18 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»