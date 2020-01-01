إصابة وتعافي 15 لاعب في الدوري المصري بفيروس كورونا





كشف وليد العطار المدير التنفيذي في الاتحاد المصري لكرة القدم أن جميع الأندية خضعوا للمسحات الطبية الخاصة بفيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد وأنه هناك 80% من الأندية قامت بإجراء 3 مسحات وأنه هناك أندية قامت بإجراء مسحة واحدة فقط.









وقال العطار في تصريحات لبرنامج ملعب 9090 الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم فايق:"منذ بداية الأسبوع الماضي، تم إجراء تحليل الأجسام المضادة للاعبين والإداريين في الأندية لاكتشاف أصابة اللاعبين بفيروس كورونا وهل تعافوا منه دون أن يشعروا به أم لا".









واختتم العطار تصريحاته قائلاً:"هناك 15 لاعبا في الأندية أصيبوا بفيروس كورونا وتعافوا منه دون أن يعرفوا، تم إنشاء إدارة طبية في اتحاد الكرة برئاسة مصطفى ترك لتنشئ ملفا طبيا لكل نادي كما تم تخصيص مراقب طبي يراجع الاشتراطات الطبية في كل مباراة".







