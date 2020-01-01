سيف زاهر يكشف موعد إعلان الأهلي والزماك عن الصفقات الجديدة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 02:09 ص
سيف زاهر
سيف زاهر
عبد القادر عرابي


صرح الإعلامي سيف زاهر، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصري السابق لكرة القدم، موعد إعلان الأهلي والزمالك عن صفقاتهما الجديدة.
ويواصل قطبي الكرة المصرية العمل على ضم احتياجات فرق الكرة، استعداداً لمنافسات الموسم الكروي الجديد.
وكشف زاهر عبر تصريحاته في إذاعة "أون سبورت" اليوم: "تمكن الزمالك من حسم 4 صفقات بشكل رسمي، بينما حسم الأهلي صفقتين فقط".
وأضاف: "من المؤكد ألا يقوم مسئولي القطبين بالإعلان عن تلك الصفقات في الوقت الحالي، خشية عدم حدوث أي اضطراب داخل صفوف الفريق".
وتابع: "سيعلن الناديان عن الصفقات الجديدة بعد انتهاء مشوارهما في بطولة دوري أبطال أفريقيا".
واستطرد: "الأهلي أقرب للدوري في ظل فارق النقاط الكبير، وسيكون تحصيل حاصل بالنسبة للزمالك".
وأتم: "الزمالك سيعمل على التتويج بلقبي كأس مصر ودوري أبطال أفريقيا، حيث يمتلك حظوظ كبيرة للفوز بهما".

ومن المقرر أن يستأنف الثنائي مشوار بطولة الدوري مطلع شهر أغسطس المقبل، ومشوار دوري أبطال أفريقيا مطلع شهر سبتمبر.

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