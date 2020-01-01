سلاف فواخرجي بطلة "شارع شيكاغو" بشخصية مثيرة للغموض

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:43 ص
بوابة الفجر

تستكمل النجمة السورية سلاف فواخرجي تصوير مشاهدها في مسلسل "شارع شيكاغو" كبطلة أولى للعمل والمحرك الأساسي للأحداث بشخصية "ميرامار".

وبدور مختلف سيفاجئ الجميع لأنه يحوي الكثير من الخصوصية ويتطلب مهارات خاصة جداً.

"ميرامار" فتاة دمشقية تهرب برفقة بطل شعبي في حقبة الستينيات، فتلجأ إلى تياترو في شارع شيكاغو، وينتهي الصراع بجريمة قتل غامضة تتكشف خيوطها في الوقت المعاصر على يد محقق يعثر صدفة على ملف القضية، فتتحول الحقبتان الزمنيتان إلى مرآتين تعكسان قصص الصراع والحب والتضحية والجمال.

والملفت أن هذه الشخصية ستظهر في الفترتين الزمنيتين مثلما صرحت في المؤتمر الصحفي سابقاً، وبالتالي فإن فواخرجي ستكون الممثلة الوحيدة التي ستطل في العمل عبر كامل حلقاته، منذ الحلقة الأولى وحتى الأخيرة، أي من عام 1959 إلى عام 2009، من دون الاعتماد على ممثلة ثانية بسبب الفوارق الزمنية والعمرية.

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