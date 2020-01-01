تعرف على عدد مشاهدات "الناس في بلادي" للكينج منير (فيديو)

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:21 ص

طرح الكينج محمد منير أغنيته الجديدة "الناس فى بلادى"، عبر  قناته الرسمية  بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وحساباته بمواقع التواصل الاجتماعي.
                   
وحققت "الناس في بلادي" مشاهدات مرتفعة فور طرحها بيوتيوب، حيث نجحت في تحقيق أكثر من 798,859 مشاهدة في أقل من 72 ساعة. 

أغنية "الناس في بلادي" من كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودي، وألحان محمد رحيم، وإخراج أحمد عبد المحسن، وانتهي الكينج من تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية مؤخرا.

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