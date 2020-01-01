موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني بعد تخطي عقبة بلباو





تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق الفوز على نظيره أتلتيك بلباو، بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.









سجل سيرجيو راموس هدف ريال مدريد الوحيد، في الدقيقة 73 من الشوط الثاني، من ركلة جزاء.









وبهذا الفوز ارتفع رصيد ريال مدريد عند النقطة 77، يحتل بها صدارة الدوري الإسباني الممتاز، وبفارق أربع نقاط عن برشلونة صاحب الوصافة.









موعد مباراة ريال مدريد المقبلة في الدوري الإسباني









ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس، يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.



