ريال مدريد يفقد نجومه قبل مواجهة ألافيس

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:18 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
محمد الدمتناوي


يفقد نادي ريال مدريد، ثنائي من نجوم الفريق، أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني.

ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس، يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.

ومن المقرر أن يغيب كل من الثنائي سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، عن مباراة ألافيس بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وتلقى راموس وكارفخال، البطاقة الصفراء الخامسة لهم خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، التي انتهت بفوز المرينجي بهدف دون رد سجله القائد رامةس من ركلة جزاء.

يذكر أن ريال مدريد يتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 77 نقطة.

أخبار تهمك

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

إصابة قيادات عسكرية تركية في غارات قاعدة الوطية.. وعودتهم لأنقرة

منذ أقل من ساعة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 22 ساعة

الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

"الموت الأسود".. الصين تعلن عن طاعون يقضي على ثلثي المصابين

منذ نصف ساعة

هجوم عنيف من رئيس برشلونة على التحكيم بعد الفوز ضد فياريال

منذ ساعة الا ربع

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

منذ ساعتين و 18 دقيقة

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس برشلونة يكشف حقيقة رحيل كيكي سيتين

منذ ساعة و 9 دقيقة

الأهلي يحاول إقناع نجم الفريق بالانتقال للمقاصة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

11:31 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

09:13 م

كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

11:18 م

هجوم عنيف من رئيس برشلونة على التحكيم بعد الفوز ضد فياريال

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»