ريال مدريد يفقد نجومه قبل مواجهة ألافيس









يفقد نادي ريال مدريد، ثنائي من نجوم الفريق، أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة المقبلة من الدوري الإسباني.





ومن المقرر أن يواجه ريال مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس، يوم الجمعة المقبلة، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإسباني الممتاز.





ومن المقرر أن يغيب كل من الثنائي سيرجيو راموس، وداني كارفاخال، عن مباراة ألافيس بسبب تراكم البطاقات الصفراء.





وتلقى راموس وكارفخال، البطاقة الصفراء الخامسة لهم خلال مواجهة أتلتيك بيلباو، التي انتهت بفوز المرينجي بهدف دون رد سجله القائد رامةس من ركلة جزاء.



