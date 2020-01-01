نجم حرس الحدود السابق: الزمالك نادى القرن وأحمد فتحي رحل لبيراميدز بسبب الماديات

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:16 ص
الزمالك
الزمالك
محمد جمال


قال أحمد عبدالغني، نجم منتخبنا الوطني ومهاجم حرس الحدود السابق، إن الأهلي لم يخطأ في التعامل بملف حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، بتوجيه الشكر له. 


وأكد أحمد عبدالغني في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "الأهلي وجد أنه لن يحقق أي استفادة منه في الفترة المقبلة لذلك قرر الاستغناء عنه".


وعن رحيل أحمد فتحي، أشار: "فتحي لاعب كبير ولكنه لم يرحل بسبب عدم مشاركته كما قال، إنما رحل لأسباب مادية فقط".


وقال أحمد عبدالغني، نجم منتخبنا الوطني ومهاجم حرس الحدود السابق، إن نادي الزمالك هو نادي القرن الحقيقي بعدد البطولات في القرن العشرين. 


وأكد أحمد عبدالغني في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "سأشارك في احتفالية نادي القرن التي سيعقدها الزمالك يوم 9 يوليو المقبل".


وتابع: "الزمالك حقق 9 بطولات بينما حقق الأهلي 7 فقط، وزي ما علمونا في المدرسة ال9 أكبر من ال7".

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