في نقاط.. كيف دعمت السعودية موقف الوافدين في ظل جائحة كورونا؟

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:29 ص
بوابة الفجر
زينب وهبه
في إطار الجهود المتواصلة والمستمرة في المملكة العربية السعودية لحكومة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز في مواجهة تداعيات وأضرار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وللحد من آثارها على الأفراد ومنشآت القطاع الخاص بالإضافة إلى كافة الأنشطة الإقتصادية في السعودية مع تنفيذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية منعًا من انتقال العدوى بكوفيد 19، فبحسب ما ذكرته صحيفة الرياض أعلنت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية، أنه تمت موافقة خادم الحرمين الشريفين على تمديد تأشيرة الوافدين في السعودية. 

وترصد بوابة "الفجر"، تفاصيل دعم المملكة العربية السعودية لموقف الوافدين في النقاط التالية:

1- الموافقة الملكية من خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تمديد تأشيرة الخروج النهائي للوافدين وذلك بدون مقابل.

2- الموافقة الملكية من خادم الحرمين الشريفين على تمديد صلاحية الإقامة التي انتهت للوافدين المتواجدين خارج المملكة العربية السعودية بتأشيرتي الخروج والعودة، والتي تنتهي أثناء فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة السعودية وذلك لمدة 3 شهور بدون مقابل.

3- الموافقة الملكية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على تمديد صلاحية تأشيرتي الخروج والعودة للوافدين والتي لم يتم إستغلالها وذلك أثناء فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة العربية السعودية لمدة 3 شهور بدون مقابل.

4- الموافقة الملكية من خادم الحرمين الشريفين على تمديد صلاحية تأشيرتي الخروج والعودة لكل الوافدين المتواجدين خارج المملكة العربية السعودية والتي تنتهي أثناء فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة السعودية وذلك لمدة 3 شهور بدون مقابل.

5- الموافقة الملكية من خادم الحرمين الشريفين على تمديد صلاحية المدة الخاصة بالإقامة للوافدين المتواجدين داخل المملكة العربية السعودية وأيضًا القادمين بتأشيرة زيارة والتي تنتهي أثناء فترة تعليق الدخول والخروج من المملكة السعودية وذلك لمدة 3 شهور بدون مقابل.

وبحسب ما ذكرته صحيفة الرياض أكد مسؤول بوزارة الداخلية السعودية أنه طبقًا لمضمون ومحتوى الأمر الملكي تخضع هذه الإستثناءات للمتابعة المتواصلة والمستمرة والدائمة ويتم حدوث التغيير طبقًا لما تقتضيه الحاجة. 

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