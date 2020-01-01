فينجادا ينصح ناصر ماهر برفض عرض ناسيونال ماديرا البرتغالي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 01:00 ص
ناصر ماهر
ناصر ماهر
محمد جمال


وجه البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، نصيحة إلى ناصر ماهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، وإلمعار لصفوف سموحة، بعد تلقيه عرضا من نادى ناسيونال ماديرا. 

وقال فينجادا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "أنصح ناصر ماهر بالاستمرار في الأهلي وهو نادي كبير".

وتابع: "لو ناصر ماهر لا يمتلك فرصة مع الأهلي، أنصحه بالانتقال لنادي كبير وعدم الانتقال إلى ناسيونال ماديرا".

وكشف البرتغالي فينجادا، المدير الفني السابق لفريق نادي الزمالك، عن أسباب تألق محمد صلاح، نجم منتخبنا الوطني، والمحترف في صفوف ليفربول الإنجليزي.

وقال فينجادا في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "محمد صلاح يتمتع بعقلية كبير مثل جميع اللاعبين المصريين الذين يتمتعون بعقلية ناضجة".

وتابع: "نجد أن الأفارقة محترفون في أوروبا ولكن المنتخب المصري يتفوق عليهم رغم عدم احتراف معظمهم، بسبب عقلية اللاعب المصري".

أخبار تهمك

كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

منذ ساعتين و 12 دقيقة

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 22 ساعة

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحاول إقناع نجم الفريق بالانتقال للمقاصة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعتين

الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

هجوم عنيف من رئيس برشلونة على التحكيم بعد الفوز ضد فياريال

منذ 41 دقيقة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

السفير الأمريكي بالقاهرة يكشف موقف بلاده من أزمة سد النهضة

منذ ساعة و 24 دقيقة

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 9 ساعات

إصابة قيادات عسكرية تركية في غارات قاعدة الوطية.. وعودتهم لأنقرة

منذ ساعة الا ربع

رئيس برشلونة يكشف حقيقة رحيل كيكي سيتين

منذ ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

11:31 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

09:13 م

كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

11:18 م

هجوم عنيف من رئيس برشلونة على التحكيم بعد الفوز ضد فياريال

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»