نجم باريس سان جيرمان مُهدد بالرحيل









ذكر تقرير صحفي فرنسي اليوم الأحد، اقتراب أحد نجوم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من مغادرة الفريق، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.









ووفقاً لم أوردته صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا يواجه خطر الرحيل عن الفريق الباريسي.









وأضافت الصحيفة، أن البرازيلي ليوناردو، المدير الرياض للفريق، لا يريد تمديد عقود اللاعبين الذين تجاوزوا حاجز الثلاثين عاماً.









ومن المقرر أن تنتهي عقود الرباعي، يوليان دراكسلر، أنخيل دي ماريا، خوان بيرنات، وخيسيس رودريجيز خلال الصيف المقبل 2021.









ويبدو وأن النادي لن يقوم بتجديد عقد دي ماريا لعبوره حاجز الثلاثين، بينما من المقرر رحيل دراكسلر للدوري الألماني.









وشهد الصيف الحالي رحيل 7 لاعبين عن باريس سان جيرمان، وهم إدينسون كافاني وتانجي كواسي وعادل عوشيش وإيريك ماكسيم تشوبو موتينج وتوماس مونييه وسيرجيو ريكو وتياجو سيلفا.









وتعد الأولوية لباريس سان جيرمان حالياً، هي تجديد عقد نجم الفريق الأول كيليان مبابي، والذي سينتهي في صيف عام 2022.









كما تريد الإدارة تمديد عقد نيمار، إلا أن النادي لن يمانع في رحيله، إذا تلقى عرضاً بقيمة 170 مليون يورو.



