الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:56 ص
الأهلي
الأهلي
محمد جمال


يرفض النادى الأهلي تمديد إعارة لاعب الوسط المهاجم محمد شريف والمعار لفريق إنبي خلال الموسم الجاري والذي تألق مع الفريق البترولي .

واستقر رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي على عودة محمد شريف بعد نهاية الموسم.

وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسؤولو النادي الأهلي، رفضوا عرضًا من نادي إنبي قيمته 3 ملايين جنيه، وذلك من أجل تجديد استعارة محمد شريف لاعب المارد الأحمر المعار للفريق البترولي. 

وأكد عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "إنبي يرغب في الإبقاء على اللاعب لمدة موسم آخر بعد تألقه اللافت للنظر مع الفريق هذا الموسم، في الوقت الذي طلب فيه السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي عودة اللاعب مرة أخري بداية من الموسم الجديد".

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