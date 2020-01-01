موعد مباراة برشلونة المقبلة بعد الفوز على فياريال













حقق فريق برشلونة انتصارا عريضا على حساب فريق فياريال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني.





ترتيب برشلونة في الدوري الإسباني :-





ورفع البارسا رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما يتصدر ريال مدريد الترتيب برصيد 77 نقطة.





موعد مباراة برشلونة المقبلة :-





وسوف يلتقي فريق برشلونة مع نظيره فريق إسبانيول يوم الأربعاء المقبل 8 يوليو في الساعة العاشرة مساءً على ملعب الكامب نو، في إطار منافسات الجولة الـ35 من الليجا.



