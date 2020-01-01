ليس باهر المحمدي.. الإسماعيلي يحدد 2 مليون دولار لبيع نجم الفريق

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:51 ص
الاسماعيلي
الاسماعيلي
محمد جمال


تألق عبدالرحمن مجدي لاعب وسط الاسماعيلي خلال الفترة الماضية مع الدراويش وكان أحد نجوم المنتخب الأولمبي الذي حقق لقب بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام والتي تأهل من خلالها الفراعنة للأولمبياد .


وقال الإعلامي عمر ربيع ياسين، إن مسئولي النادي الإسماعيلي حددوا مبلغ 2 مليون دولار، من أجل بيع عبد الرحمن مجدي مهاجم الفريق لأي نادي خارجي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة. 


وأوضح عمر ربيع ياسين في برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اللاعب الواعد تلقي عدد من العروض الخارجية في الفترة الماضية، علي خلفية تألقه مع المنتخب المصري، ونجاحه في المساهمة مع زملاءه في الفوز بكأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام، والتأهل لاولمبياد طوكيو".


ويذكر أن وكيل عبدالرحمن مجدي لاعب الاسماعيلي أكد على وجود عرض من نادى أياكس ٱمستردام الهولندى لضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة

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