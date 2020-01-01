كلمات مبكية من "الفخراني" عن رجاء الجداوي.. ووصية مؤثرة لزوجته

نعى الفنان يحيى الفخراني، الفنانة رجاء الجداوي التي وافتها المنية فجر أمس الأحد متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا، قائلا: "كانت فنانة عظيمة".

وأضاف "الفخراني"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، "أنا اتقهرت لما تنمروا بها عند دخولها المستشفى، لأنه مينفعش تيجي في الفنانة دي"، متابعا: "ساعتها قلت زوجتي لو عييت وعلاجي هيتكلف ملايين متاخدوش من الدولة".





وأشار إلى أن الحزن على وفاة رجاء الجداوي الذي سيطر على كل المحبين لها، أصلح لديه الشعور بالحزن الذي شعر به عندما تنمروا بها.





وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.





وفي آخر تسجيل صوتي لها وجهت رجاء الجداوي رسالة قائلة "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه دا"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.





وأضافت رجاء الجداوي "لافتة إلى أنه من الممكن أن يوجد إلى جانبنا مصاب ولكن لا يظهر عليه أعراض المرض لذا التزام المنزل هام للغاية".





يشار إلى أن آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي.

مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎





أما عملها السينمائي الأخير الذي لم يعرض بعد هو فيلم "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، الذي كان مقررا عرضه في موسم عيد الحب الماضي، لكن تأجل عرضه، ثم بدأ انتشار وباء كورونا، فتوقف العرض إلى أجل غير مسمى.



