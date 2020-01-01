هجوم عنيف من رئيس برشلونة على التحكيم بعد الفوز ضد فياريال

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:49 ص
رئيس برشلونة
رئيس برشلونة
أحمد عصام


شن جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة هجوما عنيفا على التحكيم بعد فوز فريقه على فياريال منذ قليل، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإسباني. 


وقال بارتوميو في تصريحات صحفية عقب المباراة : "الـVAR غير منصف حاليًا، وإنه يؤثر على بعض النتائج، ويبدوا أنه يفضل دائما نفس الفرق".



وتابع : "علينا تحسين تلك التقنية نحن في أفضل دوري حول العالم، ولا يجب أن تكون هناك أخطاء ساذجة في ظل وجود الڤار ليساعد الحكام".


وكان قد حدث صباح اليوم جدلا كبيرا حول ركلة الجزاء التي حصل عليها فريق ريال مدريد امام أتليتك بلباو، والتي انتهت بفوز الأبيض بنتيجة هدف نظيف.

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