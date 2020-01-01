محمد الباز: ليبيا حصان طروادة الإخوان للدخول لمصر مرة أخرى (فيديو)

قال الإعلامي محمد الباز، إن الجيش الوطني الليبي، قام بالرد على زيارة وزير الدفاع التركي لطرابلس، بضرب قاعدة الوطية العسكرية التركية التي كانت تحتوي على منظومات الدفاع الجوية التركية، وهذه إشارة على أن الجيش الليبي لن يستسلم أبدًا للمحتل الغازي التركي.





وتابع "الباز"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار"، مساء الأحد، أن هناك مظاهرات واضحة جدًا في ليبيا، خاصة في مدينة بنغازي لرفض الاحتلال التركي الغاشم، معقبًا: "ماحدش يستخف بما يحدث في ليبيا على الإطلاق".





ولفت إلى أن ليبيا هي حصان طروادة جماعة الإخوان للدخول لمصر مرة أخرى، مشيرًا إلى أن معركة ليبيا عسكرية في المقام الاول، بينما معركة سد النهضة هي معركة فنية دبلوماسية.





وفي وقت سابق، أكد مصدر عسكري في الجيش الوطني الليبي، تدمير أنظمة دفاعات جوية، نشرتها تركيا الخميس الماضي في قاعدة الوطية غربي ليبيا.





ونقلت وسائل إعلام ليبية، عن مصدر مسؤول بالجيش الوطني، قوله إن ضربات جوية استهدفت رادارات ومنظومات دفاع جوي من طراز "هوك" ومنظومة "كورال" للتشويش.





وأوضح المصدر أن المنظومة التركية دُمرت، بعد 9 ضربات جوية دقيقة.





وكان مصدر قد ذكر في يونيو الماضي، أن تركيا تبحث مع حكومة فايز السراج إمكانية استخدام قاعدتي الوطية الجوية ومصراتة البحرية.





ووفق مراقبين تسعى أنقرة إلى أن تنشر في الوطية طائرات مسيرة ومنظومات دفاع جوي تركية، ويمكن للقوات المتواجدة فيها تنفيذ طلعات جوية منها على محاور الاشتباكات حيث توفر غطاء جويا للقوات المتواجدة على الأرض.





كذلك فإنه انطلاقا من القاعدة يمكن تنفيذ عمليات قتالية جوية ضد أهداف عسكرية بمحيط ليبيا وليس في طرابلس فقط.





هذا وقال الدكتور محمد المصباحي، رئيس ديوان المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان القبائل الليبية، خلال تصريحات اعلامية سابقة، إن "أردوغان وأتباعه فعلوا في ليبيا مؤخرا كل الدمار، نشهد استعمارا جديدا، عاد الاستعمار الأردوغاني وما هو إلا لسفك الدماء والاستيلاء على الثروات الليبية، نحن الآن نواجه خطرا حقيقيا على الأمة".





أضاف المصباحي، أن "وزير الدفاع التركي قال لجنوده خرجنا في 1911 ورجعنا في 2020، ما يحدث احتلال حقيقي على الأرض ومحاولة فرض سيطرة كاملة، لدرجة أنهم منعوا من يسمون أنفسهم قيادات مع السراج من دخول غرفة العمليات".





تابع: "الأتراك كل يوم يزيدون في ليبيا ويحضرون المزيد من المرتزقة، المعركة الحقيقية بالنسبة لهم في طرابلس وحقول النفط والمنطقة الشرقية، هم يجهزوا لمعركة يجب الانتباه لها، والوقت في صالحهم وليس في صالحنا، كل لحظة تمر تقوي في جبهة الأتراك في ليبيا".