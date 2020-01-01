إصابة قيادات عسكرية تركية في غارات قاعدة الوطية.. وعودتهم لأنقرة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:43 ص
أرشيفية - فرانس برس
أرشيفية - فرانس برس
عبد الله الميهي
أصيبت، قيادات عسكرية واستخباراتية تركية في غارات قاعدة الوطية الليبية، وتم نقل المصابين الأتراك بطائرات إلى مستشفيات طرابلس وأخرى إلى تركيا، وذلك وفق ما أعلنته مصادر لـ"العربية".

إقرار تركي بالغارات
وأقرت تركيا، بأن غارات الوطية الليبية دمرت منظومة دفاع جوي تركية، حسبكا نقلت "العربية.نت" عن وسائل إعلام تركية محلية، مساء الأحد.

وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب، في وقت سابق إنه لا يمكن للرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن يكسب من المغامرة العسكرية في ليبيا.

9 غارات استهدفت قاعدة الوطية
وتابع المحجوب في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز" عربية، أن 9 ضربات جوية استهدفت قاعدة الوطية التي تسيطر عليها ميليشيات الوفاق، ودمرت نحو 80 في المئة من الأهداف.

وأكد المحجوب، أن من بين القتلى الذين سقطوا إثر القصف الجوي، على قاعدة الوطية أحد القادة المهمين في الجيش التركي.

واستهدفت ٩ ضربات جوية من طائرات مجهولة، منظومة تركية للدفاع الجوي، في قاعدة الوطية التي تسيطر عليها ميليشيات ما تسمى بحكومة الوفاق في ليبيا.

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