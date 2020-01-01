ترتيب الدوري الإيطالي بعد انتهاء الجولة 30









انتهت الجولة الثلاثين من بطولة الدورى الإيطالي الممتاز بفوز نابولي على حساب نظيره نادى روما بنتيجة هدفين مقابل لاشئ بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سان باولو الدولي بمدينة نابولي.









بينما تعثر نادي إنتر ميلان على أرضه وخسر أمام نظيره نادي بولونيا بنتيجة هدفين مقابل لاشئ بالمباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سان سيرو الدولي بمدينة ميلانو.









ويقدم لكم موقع الفجر الرياضي جدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز بعد نهاية الجولة 30:





١- يوفنتوس 75 نقطة





٢- لاتسيو 68 نقطة





٣- إنتر ميلان 64 نقطة





٤- أتالانتا 63 نقطة





٥- روما 48 نقطة





٦- نابولي 48 نقطة





٧- ميلان 64 نقطة





٨- هيلاس فيرونا 42 نقطة





٩- بولونيا 41 نقطة





١٠- ساسولو 40 نقطة





١١- بارما 39نقطة





١٢- كالياري 39 نقطة





١٣- فيورنتينا 34 نقطة





١٤- أودينيزي 32 نقطة





١٥- سامبدوريا 32 نقطة





١٦- تورينو 31 نقطة





١٧- جنوي 27 نقطة





١٨- ليتشي 25 نقطة





١٩- بريشيا 21 نقطة



