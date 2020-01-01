الفخراني: اتقهرت لما اتنمروا على رجاء الجداوي.. ووصيت أولادي ماحدش يعالجني على حساب الدولة

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:25 ص
بوابة الفجر

قال الفنان الكبير يحيى الفخرانى، إنه شعر بقهر شديد من التنمر على الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، على السوشيال ميديا.

وأضاف في تصريحات إعلامية: "قلت لأولادى لو عييت وهتكلف ملايين محدش ياخد من الدولة حاجة، وأنا ميسور الحال".

وأكد الفخراني، أن الدنيا لا تزال بخير وهذا يتضح من كمية التليفونات  التي تلقاها من المعزين في وفاة رجاء الجداوي.

وتابع قائلًا: "رجاء بيحبوها زى الأم والجدة.. الله يرحمها ويحسن إليها ويجعل مثواها الجنة.

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي توفيت صباح أمس الأحد عن عمر ناهز الـ 82 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة بواسطة الطب الوقائي


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