أقدم شيال في مصر: نفسي أسلم على "السيسي" زي ما سلمت على "عبدالناصر" و"نجيب"

الإثنين 06/يوليه/2020 - 05:16 ص
بوابة الفجر
داليا الحسين
قدم عم عاطف أقدم شيال في مصر، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي ورئاسة مجلس الوزراء والأطباء على اهتمامهم بحالته الصحية، مضيفا: "اللي بتعملوا الدولة كتير أوي.. ونفسي أسلم على الرئيس السيسي زي ما سلمت على جمال عبدالناصر ومحمد نجيب".

وقال، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الأحد: "أنا نفسي أرتاح من الشقة بقالي 58 سنة في الموسكي وحارة اليهود وشارع الأزهر وشارع بورسعيد بشتغل.. نفسي في شقة 3 أوض وصالة وولادي يكونوا معايا..لأن مش قادر أدفع الإيجار.. يبقى كتر خيركم".

وأشار أقدم شيال في مصر إلى أنه سيخضع غدا لإجراء عملية في العين على نفقة الدولة بعد التوجيهات الرئاسية بعلاجه فضلًا عن فحص طبي شامل.

كان قد استقبل الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس لجنة الإغاثات الطبية بمجلس الوزراء، مساء الأحد، حالة "عم عاطف" في مجلس الوزراء لاتخاذ اللازم.

وأكد الدكتور حسام المصري أن الاستغاثة تم رصدها من قبل فريق الرصد بلجنة الإغاثات الطبية، وتم التواصل مع الحالة ودعوته للحضور لمقر المجلس، وأوضح أن اللجنة تعمل ليلا ونهارا، للتواصل وتحقيق الاستجابة الفاعلة للحالات الطبية التي تحتاج التدخل السريع، بمتابعة دورية دؤوبة من رئيس مجلس الوزراء، ووفقًا لتوجيهات دائمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بتلبية متطلبات المواطنين وتفعيل قنوات تلقي الشكاوى منهم، لتحسين أوضاعهم وتقديم الخدمات الطبية على وجه الخصوص.

وعرض المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء تقريرًا على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أوضح خلاله الخُطوات التي تم اتخاذها في التعامل مع حالة "عم عاطف"، حيث أفاد بأنه تم استقبال الحالة، وكان يشتكي من انعدام الرؤية في أحد عينيه، وضعف الرؤية في الأخرى، فتم إخضاعه لكافة الفحوصات الطبية اللازمة، وفقًا لتوجيهات رئيس الوزراء في هذا الشأن.

وأشار الدكتور حسام المصري إلى أن الفحوصات تضمنت كشفًا على العين قام بإجراؤه ا.د. حاتم سعيد، أستاذ الرمد بمستشفى قصر العيني، واتضح بصفة مبدئية أن لديه مياه بيضاء كثيفة على العين اليمنى، ثم قام بالتواصل مع ا.د. هالة صلاح، عميد كلية الطب بالقصر العيني، وطلبت إرسال المريض لاستكمال الفحوص والأشعات المطلوبة على العين، تحضيرًا لإجراء عملية مياه بيضاء على نفقة الدولة، وتم إرسال "عم عاطف" إلى هناك برفقة أحد أطباء مجلس الوزراء.

وأضاف الدكتور حسام المصري أن المريض خضع لفحوص أخرى متعددة، تم إجراؤها للاطمئنان على باقي وظائف الجسم، في ضوء تقدم سنوات عمره، والجهد الذي يبذله لكونه يعمل شيالًا، وتم إجراء رسم قلب، وموجات صوتية على القلب وتحاليل للسكر وسيولة الدم ووظائف الكبد والكلى، وذلك ضمن فحوص لازمة لإجراء التدخل الجراحي المطلوب على نفقة الدولة.

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