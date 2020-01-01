أياكس أمستردام الهولندي يطلب ضم نجم الاسماعيلي

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:33 ص
الإسماعيلي
الإسماعيلي
محمد جمال


قال محمد حلمي، وكيل اللاعب عبد الرحمن مجدي، نجم نادي الإسماعيلي، إن اللاعب تلقى أكثر من عرض أوروبي وخليجي طوال الفترة الماضية بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي.

وأكد محمد حلمي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اللاعب تلقى عرضين من هولندا أبرزها أياكس أمستردام".

وتابع حلمي: "أياكس أمستردام الهولندي طلب من الإسماعيلي خضوع عبد الرحمن مجدي لفترة معايشة بمقابل مادي"

وقال محمد حلمي، وكيل اللاعب عبد الرحمن مجدي، نجم نادي الإسماعيلي، إن اللاعب تلقى مفاوضات من ناديي الأهلي والزمالك.

وأكد محمد حلمي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اللاعب تلقى عروض عديدة أبرزها القطبين وأحدهم يدخل بشكل جدي والآخر يحاول التواصل لاتفاق ومفاوضاته غير جادة".

وتابع: "اللاعب جدد مع نادي الإسماعيلي لمدة 3 مواسم مقبلة"

أخبار تهمك

عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

منذ حوالي 22 ساعة

هجوم عنيف من رئيس برشلونة على التحكيم بعد الفوز ضد فياريال

منذ 41 دقيقة

كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

منذ ساعتين و 12 دقيقة

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعتين

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

رئيس برشلونة يكشف حقيقة رحيل كيكي سيتين

منذ ساعة

الأهلي يحاول إقناع نجم الفريق بالانتقال للمقاصة

منذ ساعتين و 30 دقيقة

السفير الأمريكي بالقاهرة يكشف موقف بلاده من أزمة سد النهضة

منذ ساعة و 24 دقيقة

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

إصابة قيادات عسكرية تركية في غارات قاعدة الوطية.. وعودتهم لأنقرة

منذ ساعة الا ربع

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

11:31 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

09:13 م

كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

11:18 م

هجوم عنيف من رئيس برشلونة على التحكيم بعد الفوز ضد فياريال

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»