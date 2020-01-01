أياكس أمستردام الهولندي يطلب ضم نجم الاسماعيلي









قال محمد حلمي، وكيل اللاعب عبد الرحمن مجدي، نجم نادي الإسماعيلي، إن اللاعب تلقى أكثر من عرض أوروبي وخليجي طوال الفترة الماضية بعد تألقه مع المنتخب الأولمبي.





وأكد محمد حلمي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اللاعب تلقى عرضين من هولندا أبرزها أياكس أمستردام".





وتابع حلمي: "أياكس أمستردام الهولندي طلب من الإسماعيلي خضوع عبد الرحمن مجدي لفترة معايشة بمقابل مادي"





وقال محمد حلمي، وكيل اللاعب عبد الرحمن مجدي، نجم نادي الإسماعيلي، إن اللاعب تلقى مفاوضات من ناديي الأهلي والزمالك.





وأكد محمد حلمي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" على قناة "النهار": "اللاعب تلقى عروض عديدة أبرزها القطبين وأحدهم يدخل بشكل جدي والآخر يحاول التواصل لاتفاق ومفاوضاته غير جادة".



