رئيس برشلونة يكشف حقيقة رحيل كيكي سيتين













كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة حقيقة رحيل كيكي سيتين المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تذبذب النتائج في الدوري الإسباني.





وكان قد حقق فريق برشلونة الفوز على فريق فياريال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب لا سيراميكا.





وقال بارتوميو في تصريحات صحفية : "لدنيا ثقة كاملة بكيكي سنيين، ‏وأعلم أن هناك اشاعات حول سيتين لكنها خاطئة، وهنالك 4 مُباريات متبقية بالإضافة إلى دوري ابطال اوروبا".



