رئيس برشلونة يكشف حقيقة رحيل كيكي سيتين

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:27 ص
كيكي سيتين
كيكي سيتين
أحمد عصام



كشف جوسيب ماريا بارتوميو رئيس نادي برشلونة حقيقة رحيل كيكي سيتين المدير الفني للفريق خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد تذبذب النتائج في الدوري الإسباني. 

وكان قد حقق فريق برشلونة الفوز على فريق فياريال بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب لا سيراميكا. 

وقال بارتوميو في تصريحات صحفية : "لدنيا ثقة كاملة بكيكي سنيين، ‏وأعلم أن هناك اشاعات حول سيتين لكنها خاطئة، وهنالك 4 مُباريات متبقية بالإضافة إلى دوري ابطال اوروبا".

وتابع : "نحن نرى أننا نسير في الاتجاه الصحيك، وأهنئ الفريق على تحقيق الفوز على فياريال، حيث أننا قدمنا مستوى رائع خلال المباراة".

أخبار تهمك

هجوم عنيف من رئيس برشلونة على التحكيم بعد الفوز ضد فياريال

منذ 43 دقيقة

الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم

منذ حوالي 4 ساعات

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 16 ساعة

السفير الأمريكي بالقاهرة يكشف موقف بلاده من أزمة سد النهضة

منذ ساعة و 26 دقيقة

كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

منذ ساعتين و 14 دقيقة

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

منذ حوالي 7 ساعات

رئيس برشلونة يكشف حقيقة رحيل كيكي سيتين

منذ ساعة

"الموت الأسود".. الصين تعلن عن طاعون يقضي على ثلثي المصابين

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 4 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 9 ساعات

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

إصابة قيادات عسكرية تركية في غارات قاعدة الوطية.. وعودتهم لأنقرة

منذ أقل من ساعة

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يحاول إقناع نجم الفريق بالانتقال للمقاصة

منذ ساعتين و 32 دقيقة

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:08 م

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

11:31 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

09:13 م

كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

11:18 م

هجوم عنيف من رئيس برشلونة على التحكيم بعد الفوز ضد فياريال

12:49 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»