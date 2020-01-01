صلوات تجنيز كاهن كنيسة اللديد بدير الشهداء بإسنا

أقيمت بدير الشهداء بإسنا صلوات تجنيز الأب الفاضل القس جرجس سدمن كاهن كنيسة الشهيد مارجرجس بقرية اللديد بمركز إدفو التابع لإيبارشية أسوان، والذي رحل عن عمر قارب ٣٨ سنة، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد COVID-19.





وعانى الكاهن المتنيح من الفيروس بدءًا من يوم ١٧ يونيو الماضي، واستمرت معاناته، حتى رحيله صباح اليوم، بعد أن قضى في خدمة الكهنوت، ١٣٣ يومًا فقط، حيث تمت سيامته يوم أحد رفاع الصوم الكبير (٢٣ فبراير الماضي).





وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بخالص العزاء لنيافة الأنبا هدرا مطران إيبارشية أسوان ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحة الأب الفاضل القس جرجس سدمن، ويلتمس عزاءًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.





والكاهن المتنيح اليوم قضى في خدمة الكهنوت ١٣٣ يومًا فقط حيث تمت سيامته يوم أحد رفاع الصوم الكبير (٢٣ فبراير الماضي) وهو يبلغ من العمر حوالي ٣٨ سنة حيث ولد يوم ٣ أكتوبر ١٩٨٢.





كان البابا تواضروس قد تقدم بخالص العزاء لنيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام لإيبارشية المنياوأبوقرقاص ولمجمع كهنة الإيبارشية، في رحيل الأب القمص يوسف نصيف مقار، ويلتمس عزاءًا لشعب كنيسته ولأسرته المباركة، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة النصيب والميراث مع جميع المقدسين.





ويصلي نيافة الأنبا مكاريوس الأسقف العام للمنيا وأبوقرقاص، صلاة تجنيزه بكنيسته، وولد الأب المتنيح في ٢٧ يناير ١٩٤٠، وحصل على بكالوريوس الكلية الاكليريكية بالأنبا رويس عام ١٩٦٣، وتمت سيامته كاهنًا بيد المتنيح الأنبا ساويرس مطران المنيا والأشمونين على كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بعزبة المصاص يوم ١٢ مارس ١٩٦٥. وتمت رسامته قمصًّا على كنيسة القديس مارمرقس الرسول بمدينة المنيا بيد المتنيح الأنبا أرسانيوس مطران المنيا وأبوقرقاص يوم ٢١ مارس ١٩٩٦.





وترأس صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا بيمن، أسقف إيبارشية نقادة وقوص ورئيس دير رئيس الملائكة ميخائيل ببرية الأساس للأقباط الأرثوذكس أول أمس الجمعة، رسامة 5 راهبات جدد بدير الشهيد مار جرجس ببرية الأساس ( المجمع) في نقادة.





جاء ذلك بدون حضور شعبي، طبقّا لقرار اللجنة الدائمة بالمجمع المقدس للحد من التجمعات في إطار محاربة إنتشار فيروس كورونا المستجد وبدأت مراسم الرسامة التى شارك فيها نيافة الحبر الجليل الانبا كاراس، أسقف عام المحلة الكبري وبحضور عدد من كهنة الايبارشية ورهبان الدير، خلال صلاة القداس الإلهي.





والراهبات الذين تم رسماتهن وهن:





الراهبة استير





الراهبة اناسيمون





الراهبة اغابى





الراهبة ايرينى





الراهبة مريم



