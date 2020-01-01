الفنان أحمد فهمي يتعرض للسرقة







وكتب فهمي: "الإنستجرام اتسرق، فيما حاز المنشور على الكثير من الاعجابات.





وعلق الجمهور قائلًا: "بلغ شرطة الانترنت هترجعه ليك"، وكتب معجب آخر: "حسبي الله ونعم الوكيل في اللي سرقه".



وكان انتهى أحمد فهمى من تصوير أسبوع واحد فقط من فيلمه الجديد "حلم سوسن"، الذى تشارك فى بطولته النجمة روبى، ومن المقرر استئناف التصوير الأسابيع القليلة المقبلة، بعد انتهاء أزمة فيروس كرورنا، خاصة أن جميع المشاهد ستكون خارجية حسب أحداث الفيلم.



ويظهر أحمد فهمى بلوك جديد ومختلف عما ظهر به من قبل حيث إن الشخصية التى يجسدها خلال أحداث الفيلم بها مزج من الأحداث الواقعية بالخيال العلمي في تركيبة جديدة على السينما، ويبدو أن الفيلم تدور أحداثه في زمن الفراعنة والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي وإنتاج شركة سينرجى فيلمز.



يذكر أن فيلم "حلم سوسن" تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث أبرزهم أكرم حسنى وتدور أحداثه ف اطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا.









أعلن الفنان أحمد فهمي، تعرضه لسرقة حسابه على "إنستجرام" عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".