النجمة يسرا باكية: هذا ما قالته لي رجاء الجداوي قبل وفاتها
الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:05 ص
انهارت الفنانة يسرا، بالبكاء تاثرًا منها لوفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي توفيت صباح أمس جراء مضاعفات فيروس كورونا.
وقالت في تصريحات إعلامية: "وجع قلبي على فراقها لا يوصف.. حاسة إن أمي التانية ماتت لأنها كانت طيبة وحنونة".
وأشارت إلى أن آخر مرة كلمت الراحل كانت خلال قضائها فترة العزل الصحي، مضيفة: "قالت لي يارب يا حبيبتي ما تشوفيش اللي أنا شوفته".
وأثنت من جانبها على الراحلة، قائلة: "ما سابتنيش لحظة واحدة خلال فترة مرض أمي حتى وفاتها".