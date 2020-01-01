النجمة يسرا باكية: هذا ما قالته لي رجاء الجداوي قبل وفاتها

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:05 ص
بوابة الفجر

انهارت الفنانة يسرا، بالبكاء تاثرًا منها لوفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي توفيت صباح أمس جراء مضاعفات فيروس كورونا.

وقالت في تصريحات إعلامية: "وجع قلبي على فراقها لا يوصف.. حاسة إن أمي التانية ماتت لأنها كانت طيبة وحنونة".

وأشارت إلى أن آخر مرة كلمت الراحل كانت خلال قضائها فترة العزل الصحي، مضيفة: "قالت لي يارب يا حبيبتي ما تشوفيش اللي أنا شوفته".

وأثنت من جانبها على الراحلة، قائلة: "ما سابتنيش لحظة واحدة خلال فترة مرض أمي حتى وفاتها".


     

    أخبار تهمك

    عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

    منذ حوالي 4 ساعات

    لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

    منذ حوالي 3 ساعات

    الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

    منذ أقل من ساعتين

    البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

    منذ حوالي 9 ساعات

    عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

    منذ ساعتين

    الأهلي يحاول إقناع نجم الفريق بالانتقال للمقاصة

    منذ ساعتين و 30 دقيقة

    رئيس برشلونة يكشف حقيقة رحيل كيكي سيتين

    منذ ساعة

    منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

    منذ حوالي 12 ساعة

    عاجل.. ابنة رجاء الجداوي تكشف آخر تطورات الوضع الصحي لوالدتها.. وتؤكد "حالتها حرجة"

    منذ حوالي 22 ساعة

    الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم

    منذ حوالي 4 ساعات

    "الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

    منذ حوالي 16 ساعة

    هجوم عنيف من رئيس برشلونة على التحكيم بعد الفوز ضد فياريال

    منذ 41 دقيقة

    إصابة قيادات عسكرية تركية في غارات قاعدة الوطية.. وعودتهم لأنقرة

    منذ ساعة الا ربع

    كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

    منذ ساعتين و 12 دقيقة

    السفير الأمريكي بالقاهرة يكشف موقف بلاده من أزمة سد النهضة

    منذ ساعة و 25 دقيقة

    نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

    منذ حوالي 7 ساعات

    تصويت

    هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

    هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

    الأكثر قراءة
    04:08 م

    البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

    عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

    11:31 م

    عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

    09:13 م

    كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

    11:18 م

    هجوم عنيف من رئيس برشلونة على التحكيم بعد الفوز ضد فياريال

    12:49 ص

    مقالات وكتاب

    منال لاشين
    منال لاشين

    منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

    محمد مسعود
    محمد مسعود

    محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

    مى سمير
    مى سمير

    مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»