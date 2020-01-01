النجمة يسرا باكية: هذا ما قالته لي رجاء الجداوي قبل وفاتها





انهارت الفنانة يسرا، بالبكاء تاثرًا منها لوفاة الفنانة القديرة رجاء الجداوي، التي توفيت صباح أمس جراء مضاعفات فيروس كورونا.





وقالت في تصريحات إعلامية: "وجع قلبي على فراقها لا يوصف.. حاسة إن أمي التانية ماتت لأنها كانت طيبة وحنونة".





وأشارت إلى أن آخر مرة كلمت الراحل كانت خلال قضائها فترة العزل الصحي، مضيفة: "قالت لي يارب يا حبيبتي ما تشوفيش اللي أنا شوفته".



