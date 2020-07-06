الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي أهداف مباراة - فياريال 1 × 4 برشلونة الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:07 ص الفجر الرياضي Advertisements حقق نادي برشلونة الفوز على نظيره فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد في ملعب لا سيراميكا، في اطار منافسات الجولة 34 من الدوري الإسباني. أخبار تهمك الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل منذ 39 دقيقة في مقدمتهم القاطرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين مدويتين منذ حوالي 5 ساعات عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا منذ أقل من ساعة الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل منذ حوالي 7 ساعات كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟ منذ ساعة الزمالك يغري نجم الفريق لمنع إنتقاله للأهلي منذ 42 دقيقة منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا منذ حوالي 11 ساعة نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة منذ حوالي 5 ساعات الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر منذ حوالي 4 ساعات الإنتاج الحربي تكشف حقيقة وفاة الفريق محمد العصار منذ حوالي 4 ساعات لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون منذ أقل من ساعتين البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات منذ حوالي 8 ساعات الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم منذ ساعتين و 50 دقيقة "الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة منذ حوالي 15 ساعة الأهلي يحاول إقناع نجم الفريق بالانتقال للمقاصة منذ ساعة و 20 دقيقة عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة منذ حوالي 3 ساعات