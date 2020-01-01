ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على فياريال
الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:53 ص
الفجر الرياضي
حقق برشلونة فوزًا كبيًرا على حساب فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.
رفع الفريق الكتالوني رصيده بهذا الفوز إلى 73 في المركز الثاني بترتيب جدول الدوري الإسباني متخلفًا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر برصيد 77 نقطة.
ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة :-
1- ريال مدريد: 77 نقطة
2- برشلونة: 73 نقطة
3- أتلتيكو مدريد: 62 نقطة
4- إشبيلية: 57 نقطة
5- فياريال: 54 نقطة
6- خيتافي: 52 نقطة
7- ريال سوسيداد: 50 نقطة
8- أتلتيك بلباو: 48 نقطة
9- فالنسيا: 47 نقطة
10- غرناطة: 47 نقطة
11- أوساسونا 44 نقطة
12- ليفانتي: 42 نقطة
13- بلد الوليد 39 نقطة
14- ريال بيتيس: 38 نقطة
15- ألافيس 35 نقطة
16- سيلتا فيجو: 35 نقطة
17- إيبار: 35 نقطة
18- ريال مايوركا: 29 نقطة
19 ليجانيس: 25 نقطة
20: إسبانيول: 24 نقطة.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا