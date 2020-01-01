ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز برشلونة على فياريال





رفع الفريق الكتالوني رصيده بهذا الفوز إلى 73 في المركز الثاني بترتيب جدول الدوري الإسباني متخلفًا بفارق 4 نقاط عن ريال مدريد المتصدر برصيد 77 نقطة.





ترتيب الدوري الإسباني بعد مباراة برشلونة :-





1- ريال مدريد: 77 نقطة 2- برشلونة: 73 نقطة 3- أتلتيكو مدريد: 62 نقطة 4- إشبيلية: 57 نقطة 5- فياريال: 54 نقطة 6- خيتافي: 52 نقطة 7- ريال سوسيداد: 50 نقطة 8- أتلتيك بلباو: 48 نقطة 9- فالنسيا: 47 نقطة 10- غرناطة: 47 نقطة 11- أوساسونا 44 نقطة 12- ليفانتي: 42 نقطة 13- بلد الوليد 39 نقطة 14- ريال بيتيس: 38 نقطة 15- ألافيس 35 نقطة 16- سيلتا فيجو: 35 نقطة 17- إيبار: 35 نقطة 18- ريال مايوركا: 29 نقطة 19 ليجانيس: 25 نقطة 20: إسبانيول: 24 نقطة.

حقق برشلونة فوزًا كبيًرا على حساب فياريال بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من الدوري الإسباني لكرة القدم.