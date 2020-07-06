في الطقس الحار.. 4 أطعمة تحميك من الإصابة بضربة شمس

الإثنين 06/يوليه/2020 - 12:00 ص
الطقس الحار
الطقس الحار
يساهم ترطيب الجسم في الوقاية من التعرض لضربة الشمس، ويتم ذلك من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من المياه، حيث يفقد الجسم السوائل عن طريق التعرق.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام في السطور التالية بعض الأطعمة التي تساعد على الوقاية من ضربات الشمس، وفقًا لموقع "Eat this" الصحي.

1- الخيار
يحتوي الخيار على 95% من المياه، كما يتميز بقلة السعرات الحرارية، حيث يحتوي 100 جرام (كوب واحد) على 16 سعرًا حراريًا، والألياف التي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي والجلد، وتجنب الشعور بالعطش.

2- الكرفس
يتميز الكرفس باحتوائه على 96% من المياه، حيث يعتبر واحدًا من الخضروات الغنية بالماء، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل الكالسيوم، والفسفور، والحديد، والبوتاسيوم، والماغنسيوم، والزنك.

3- البطيخ
يعد البطيخ على رأس قائمة الفواكه التي تساعد على ترطيب الجسم، خاصة في الأيام شديدة الحرارة، وبالتالي تعمل على الوقاية من ضربات الشمس، ويُنصح بتناول شريحة يوميًا منها.

4- الكيوي
يحتوي الكيوي على 20% من المياه، إلى جانب 237 ملليجرام من البوتاسيوم (في 100 جرام)، ما يقي من تشنج العضلات، كما يعمل على ترطيب الجسم والوقاية من ارتفاع درجة حرارته والحفاظ على صحة الكلى.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ضربة الشمس الطقس الحار الصحة الاصابة بضربة شمس اطعمة

أخبار تهمك

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ أقل من ساعة

كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

منذ ساعة و 6 دقيقة

الأهلي والزمالك يحسمان 6 صفقات من العيار الثقيل

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ 43 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يغري نجم الفريق لمنع إنتقاله للأهلي

منذ ساعة الا ربع

الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 54 دقيقة

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

منذ أقل من ساعتين

في مقدمتهم القاطرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 5 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 8 ساعات

الإنتاج الحربي تكشف حقيقة وفاة الفريق محمد العصار

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

الأهلي يحاول إقناع نجم الفريق بالانتقال للمقاصة

منذ ساعة و 24 دقيقة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

موضوعات متعلقة

أطعمة تُشعرك بالشبع طوال اليوم.. يُفضل تناولها دائما في السحور

كيف يتم محاربة العطش في رمضان × 20 معلومة

أطعمة تخلصك من الصداع في أسرع وقت

تعرف على فوائد البطيخ لمرضى السكر

يساعد على الوقاية بالاصابة بأمراض القلب.. تعرف على فوائد تناول الخس

يُنصح بتناولها على السحور.. 5 أطعمة تقلل من الشعور بالإجهاد خلال نهار رمضان

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

09:13 م

كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

11:18 م

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

10:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»