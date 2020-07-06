في الطقس الحار.. 4 أطعمة تحميك من الإصابة بضربة شمس

يساهم ترطيب الجسم في الوقاية من التعرض لضربة الشمس، ويتم ذلك من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي على كمية كبيرة من المياه، حيث يفقد الجسم السوائل عن طريق التعرق.





وسنستعرض لكم متابعينا الكرام في السطور التالية بعض الأطعمة التي تساعد على الوقاية من ضربات الشمس، وفقًا لموقع "Eat this" الصحي.





1- الخيار

يحتوي الخيار على 95% من المياه، كما يتميز بقلة السعرات الحرارية، حيث يحتوي 100 جرام (كوب واحد) على 16 سعرًا حراريًا، والألياف التي تساعد على تحسين صحة الجهاز الهضمي والجلد، وتجنب الشعور بالعطش.





2- الكرفس

يتميز الكرفس باحتوائه على 96% من المياه، حيث يعتبر واحدًا من الخضروات الغنية بالماء، كما يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الأخرى مثل الكالسيوم، والفسفور، والحديد، والبوتاسيوم، والماغنسيوم، والزنك.





3- البطيخ

يعد البطيخ على رأس قائمة الفواكه التي تساعد على ترطيب الجسم، خاصة في الأيام شديدة الحرارة، وبالتالي تعمل على الوقاية من ضربات الشمس، ويُنصح بتناول شريحة يوميًا منها.





4- الكيوي

يحتوي الكيوي على 20% من المياه، إلى جانب 237 ملليجرام من البوتاسيوم (في 100 جرام)، ما يقي من تشنج العضلات، كما يعمل على ترطيب الجسم والوقاية من ارتفاع درجة حرارته والحفاظ على صحة الكلى.