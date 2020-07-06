استهداف مطار بغداد الدولي بصاروخ كاتيوشا

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
الفجر
أفادت وسائل إعلام عراقية، مساء اليوم الأحد، استهداف مطار بغداد الدولي بصاروخ كاتيوشا، نقلا عن فضائية "سكاي نيوز عربية".

ويذكر أن استهدف هجوم صاروخي محيط السفارة الأمريكية وسط بغداد، في ساعة متأخرة من ليل السبت، بحسب مراسل "العربية".

ونجحت "منظومة باتريوت" في التصدي لصاروخ كاتيوشا أطلق صوب السفارة.

وفور اعتراضه، سقط الصاروخ قرب الجسر المعلق داخل المنطقة الخضراء، قرب عدد من المعتصمين.

وتتعرض السفارة الأمريكية في بغداد لهجمات متتالية من الميليشيا المسلحة الموالية لإيران.

وفي 18 يونيو سقطت 4 صواريخ كاتيوشا قرب السفارة الأميركية والتي تقع داخل المنطقة الخضراء المحصنة في قلب بغداد..

وفي 13 من الشهر الماضي ضرب هجوم صاروخي قاعدة في شمال بغداد تتمركز فيها قوات أمريكية.

وفي 8 يونيو ضرب صاروخان أراضي مجمّع مطار بغداد، كما سقط صاروخ غير موجّه قرب مقر السفارة الأمريكية.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مطار بغداد الدولي ليه لأ كاتيوشا صاروخ استهداف أ

أخبار تهمك

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

منذ ساعتين و 49 دقيقة

"الري" تفجر مفاجأة حول دراسات أمان سد النهضة

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي على بعد خطوة من ضم صفقة الموسم

منذ ساعتين و 32 دقيقة

منظمة الصحة العالمية تحذر من استخدام 3 أدوية لعلاج كورونا

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يحاول إقناع نجم الفريق بالانتقال للمقاصة

منذ ساعة

الزمالك يحسم صفقتين من العيار الثقيل

منذ ثلث ساعة

لميس الحديدي في نوبة بكاء بسبب وفاة رجاء الجداوي

منذ أقل من ساعتين

نيمار يتفق مع باريس سان جيرمان على الرحيل إلى برشلونة

منذ حوالي 5 ساعات

الإنتاج الحربي تكشف حقيقة وفاة الفريق محمد العصار

منذ حوالي 4 ساعات

في مقدمتهم القاطرة.. الأهلي يقترب من حسم صفقتين مدويتين

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع نجم منتخب مصر

منذ حوالي 4 ساعات

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

منذ نصف ساعة

الزمالك يغري نجم الفريق لمنع إنتقاله للأهلي

منذ أقل من نصف ساعة

كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

منذ ساعة الا ربع

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية في بغداد

عاجل.. سقوط صاروخ قرب السفارة الأمريكية ببغداد

سقوط صاروخ قرب قاعدة بلد العسكرية بالعراق

سقوط صاروخين بالمنطقة الخضراء في بغداد

العراق: سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء ببغداد

لحظة سقوط صاروخ داخل المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد (فيديو)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:31 م

عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

البرلمان يوافق على قانون الخصم من رواتب الموظفين وأصحاب المعاشات

04:08 م

عاجل.. "الصحة": تسجيل 1218 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و63 حالة وفاة

09:13 م

كم نقطة يحتاجها "أبناء زيدان" لاحتضان اللقب الـ 34 ؟

11:18 م

لاعب مفاجأة من الأهلي بديل لطاهر محمد في المقاولون

10:28 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»