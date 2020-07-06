أسعار الذهب اليوم الإثنين 6-7-2020.. سعر المعدن الأصفر بأول تعاملات الأسبوع

واصلت أسعار الذهب الاستقرار في بداية تعاملات الأسبوع اليوم الإثنين 6-7-2020 وذلك بعد ارتفاعها خلال تعاملات الجمعة الماضية بعدما حققت أسعار الذهب العالمية صعودا دفع أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر.

وبلغ سعر عيار 18 نحو 682.25 جنيه للجرام الواحد، وسجل عيار 21 نحو 796 جنيه للجرام، وعيار24 إلى نحو 909 جنيه للجرام، كما سعر الجنيه الذهب قد سجل 6368 جنيه، وعلى صعيد السعر العالمي فقد بلغ سعر الأوقية 1777 دولار.









وجاء أداء المعدن النفيس بالتزامن مع الارتفاع القياسي المستمر لحالات الإصابة بـ"كوفيد-19"، حيث أبلغت ولاية فلوريدا عن 10 آلاف حالة جديدة، مع إصابة أكثر من 10.7 مليون شخص على الصعيد العالمي.





وتوقع "ساسكو بنك" ارتفاع سعر الذهب لمستوى قياسي في السنوات القادمة، بعد استمرار صعوده في النصف الثاني من العام الجاري.