عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:31 م
بوابة الفجر
احمد السيد
كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك إصابة كريم بامبو لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الابيض بفيروس كورونا وذلك بعد ان ظهرت نتيجة المسحة التي خضع لها .

واضاف المصدر ذاته بأن بامبو كان يعلم إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل إجراء الفريق للمسحه، حيث لم يحضر إلى النادي من الأساس لإجراء الفحوصات والتحاليل.

ويخضع بامبو إلى العزل المنزلي خلال الأيام الماضية بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث يخضع اللاعب إلى بروتوكول العلاج المنزلي التابع لوزارة الصحة.

وقد كشفت نتائج المسحة التي خضع لها فريق الزمالك إصابة اللاعب مصطفى فتحي والإداري منتصر الرملاوي، بالاضافة إلى إصابة الحارس محمد عواد.

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