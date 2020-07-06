عاجل - بعد مصطفي فتحي.. إصابة نجم الزمالك بفيروس كورونا

كشف مصدر مطلع داخل نادي الزمالك إصابة كريم بامبو لاعب فريق الكرة الأول بالنادي الابيض بفيروس كورونا وذلك بعد ان ظهرت نتيجة المسحة التي خضع لها .





واضاف المصدر ذاته بأن بامبو كان يعلم إصابته بفيروس كورونا المستجد قبل إجراء الفريق للمسحه، حيث لم يحضر إلى النادي من الأساس لإجراء الفحوصات والتحاليل.





ويخضع بامبو إلى العزل المنزلي خلال الأيام الماضية بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث يخضع اللاعب إلى بروتوكول العلاج المنزلي التابع لوزارة الصحة.



