وزير العمل الأمريكي: التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا يمضى أفضل من المتوقع

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:23 م
وزير العمل الأمريكي يوجين سكاليا
وزير العمل الأمريكي يوجين سكاليا
وكالات
صرح وزير العمل الأمريكي، يوجين سكاليا، بأن التعافي الاقتصادي من جائحة فيروس كورونا يمضى أفضل من المتوقع حتى الآن.

وأضاف سكاليا في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز اليوم الأحد، أنه ليس من الضروري تمديد برنامج البطالة الطارئ الذي ينتهي سريانه هذا الشهر.

وقال: "نحن نمضي بشكل جيد.. نحتاج إلى توخي الحذر حول الفيروس لكني متفائل فحسب".

وتابع "من المهم حقا أن نتذكر مجدداً كيف سرنا قدما إلى الأمام بشكل أفضل مما توقعناه حتى الآن".
 
ونقلت اليوم الأحد وكالة بلومبرغ للأنباء عن مارك زاندى كبير الخبراء الاقتصاديين لدى شركة "موديز أناليتيكس"، التى تقدم معلومات مالية وأدوات تحليلية لمساعدة رجال الأعمال، قوله إن البيانات الاقتصادية التي جاءت أفضل من المتوقع هي نتيجة لإعادة فتح الشركات سريعاً.

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