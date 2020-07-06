هاني البحيري ناعيا رجاء الجداوي: رحلت جسدا ولكن لن ترحل مكانةً

الأحد 05/يوليه/2020 - 11:28 م
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
داليا الحسين
نعى هاني البحيري، مصمم الأزياء العالمي، بكلمات مؤثرة عقب وفاتها المنية، صباح اليوم الأحد، عن عمر يناهز 81 عاما اثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال "البحيري"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ريهام إبراهيم ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد إن رجاء الجداوي غالية على قلوب الجميع، ولن أقول الراحلة ولكن سأقول الغالية لأنها مازالت في القلب، متابعًا: "رحلت جسدا ولكن لن ترحل مكانةً بنصائحها لأنها كانت سيدة جميلة شكلًا وموضوعا".

وأضاف مصمم الأزياء العالمي أن الفنانة الراحلة كانت تحبه مثل الابن أو الأخ وكانت تعشق أن يكون هناك أزياء تحت اسم "صنع في مصر"، لكونها شخصية وطنية تريد رفع اسم مصر عاليا والمساهمة في الصناعة، مشيًرا إلى أن الفنانة القديرة كانت مثقفة وتحظى بمحبة العرب في كل مكان، معلقَا: " أنا حزين.. اليوم أسوأ يوم في حياتي وإنا لله وإنا إليه راجعون"

وتوفيت الفنانة رجاء الجداوي في الساعات الأولى من صباح الأحد الخامس من يوليو بعد معاناتها بعد إصابتها بفيروس كورونا، عن عمر يناهز 82 عامًا.

وفي آخر تسجيل صوتي لها وجهت رجاء الجداوي رسالة قائلة "حبوا نفسكو وأولادكم وحبوا بلدكم خافوا على نفسكم عشان متوصلوش للي أنا فيه دا"، مشيرة إلى أن مصر لن تستطع التكملة في هذا الوضع اقتصاديا بسبب تكلفة الرعاية للمصابين في مستشفيات العزل.

وأضافت رجاء الجداوي "لافتة إلى أنه من الممكن أن يوجد إلى جانبنا مصاب ولكن لا يظهر عليه أعراض المرض لذا التزام المنزل هام للغاية".

يشار إلى أن آخر عمل شاركت به رجاء الجداوي كان مسلسل "لعبة النسيان" الذي عرض في رمضان الماضي.
مسلسل "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج هاني خليفة، وبطولة دينا الشربيني، أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، علي قاسم، رجاء الجداوي‎.‎

أما عملها السينمائي الأخير الذي لم يعرض بعد هو فيلم "توأم روحي" مع الفنان حسن الرداد وأمينة خليل، الذي كان مقررا عرضه في موسم عيد الحب الماضي، لكن تأجل عرضه، ثم بدأ انتشار وباء كورونا، فتوقف العرض إلى أجل غير مسمى.

فيلم توأم روحي" يدور في إطار رومانسي، يقوم ببطولته عدد من النجوم منهم حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وهو من تأليف أماني التونسي وإخراج عثمان أبو لبن.

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